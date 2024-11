Albiach (Comuns) demana garantir l'accés a l'habitatge per combatre la violència masclista

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dilluns, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, garantir l'accés al dret a l'habitatge com un element essencial per al combat de les violències masclistes.

"La lluita contra el masclisme comença garantint drets, i l'accés a l'habitatge és un dret essencial. Cada vegada que hi ha violència masclista veiem que moltes dones estan compartint sostre amb el seu agressor, i això passa perquè el Govern no està oferint a aquestes dones una alternativa habitacional, un sostre digne", ha dit en unes declaracions a la premsa abans de la manifestació pel 25N a Barcelona.

"Si ens fixem en les trucades al 016 a Catalunya veiem que en pràcticament la meitat de casos la dona estava compartint casa amb el seu agressor. Per tant, tenir un sostre digne pot marcar la diferència entre la vida i la mort", ha afegit.