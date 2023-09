Albiach (comuns) demana discreció en la negociació de la investidura i "no donar les coses per fet"

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha apostat per treballar amb prudència i discreció en les negociacions de la investidura i "no donar les coses per fet", després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat un referèndum i ha dit que l'amnistia serà una realitat inevitable.

En una roda de premsa aquest dimarts després de la intervenció del president Aragonès en el debat de política general al Parlament, Albiach ha assegurat que les negociacions "no són una cursa o una competició entre partits", i ha reclamat que els interessos de Catalunya estiguin per sobre dels de les formacions polítiques.

"Hem trobat a faltar un president més humil, que digui el que fa el seu govern més enllà d'anuncis de plans que no s'acaben de concretar", ha retret la líder dels comuns, que ha criticat que el discurs del president ha estat ple de triomfalisme i autocomplaença, en les seves paraules.

També ha criticat la poca ambició que considera que té Aragonès per fer una proposta de pressupostos de la Generalitat del 2024: "No sabem si ja els donen per perduts, però no seria una novetat veient la seva trajectòria", ha insistit.

Ha sostingut que Aragonès ha desaprofitat una oportunitat per explicar el rumb del seu govern i l'ha avisat que "si vol comptar amb els comuns ha de deixar enrere la seva gesticulació i poca ambició".

"És important que el president entengui que si vol que continuem treballant a favor dels acords, això no va de donar-nos les gràcies, va de complir amb els acords", ha dit en referència al pacte per als pressupostos del 2023.