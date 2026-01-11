Albiach (Comuns) demana contundència a Montero per "acabar amb els paradisos fiscals del PP"

BARCELONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat a la ministra d'Hisenda i vicepresidenta primera del Govern, María Jesús Montero, contundència per "acabar amb els paradisos fiscals del PP".
Ho ha dit aquest diumenge en declaracions a la premsa durant la celebració dels Tres Tombs, on ha demanat que el Govern sigui "exigent davant del 'dúmping' fiscal" que ha dit que fan algunes comunitats autònomes governades pels populars.
Albiach ha assegurat que el pacte per al nou sistema de finançament "és un bon acord en el qual no perd ningú", i ha dit textualment que els dirigents del PP, en privat, creuen els dits perquè tiri endavant.
Per això, els ha reclamat que no facin "exercicis d'hipocresia" i que treballin perquè el nou sistema de finançament tiri endavant.
Davant de les declaracions aquest dissabte del president de la Generalitat, Salvador Illa, que presentarà els Pressupostos de la Generalitat per aquest any a la fi de mes, Albiach ha recordat que "a 11 de gener les negociacions encara no han començat" i ha recordat les condicions del seu partit per aprovar-los.