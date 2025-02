Albiach demana la compareixença de Paneque per l'informe ambiental del Hard Rock

El Govern encarrega un altre informe sobre els efectes mediambientals i no dona per vàlid el d'Aragonès

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dimecres la compareixença de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, per l'informe ambiental del Hard Rock.

Ho ha dit durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament i després que 'El Periódico de Catalunya' hagi avançat aquest dimecres que el Govern ha encarregat un altre informe sobre l'efecte mediambiental del Hard Rock, ja que no dona per vàlid el document que es va redactar durant el mandat de Pere Aragonès, i que va quedar pendent de signar.

A més a més, els d'Albiach també han sol·licitat l'esborrany de l'informe del projecte redactat durant el 2023 i 2024, durant el mandat dels republicans.

"DESGAVELL D'INFORMES"

Albiach ha instat Paneque i Vilahur a esclarir "què està passant amb aquest desgavell d'informes ambientals que van i venen i que la ciutadania no està entenent", i ha criticat textualment l'opacitat i poca claredat de l'executiu liderat per Salvador Illa en relació amb aquest projecte.

La diputada dels Comuns ha recordat que el Govern va decidir mantenir Vilahur en la mateixa responsabilitat quan es va produir el canvi d'executiu, per la qual cosa tant ell com els tècnics als quals s'ha encarregat elaborar el nou informe són els mateixos que ja van fer l'anàlisi durant el mandat d'ERC i que no es va arribar a rubricar.

Segons ha explicat 'El Periódico de Catalunya' i han confirmat fonts coneixedores a Europa Press, l'actual Govern no disposa de l'informe que ERC tenia llest, un document que estimava compensacions de més de 60 milions d'euros per l'impacte mediambiental del projecte.

INDEMNITZACIONS ALS PROMOTORS

En la seva pregunta al president de la Generalitat, la diputada de la CUP Laia Estrada ha acusat el Govern de "mentir" sobre les hipotètiques indemnitzacions als promotors del Hard Rock en cas d'aturar el projecte.

"Alimenten la ficció de les indemnitzacions astronòmiques, quan tenen un informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat que diu que això és mentida, bàsicament per espantar la gent i per dir-los que hem de seguir endavant perquè, si no, ens costarà molts diners, quan això és mentida", ha sostingut Estrada.

En el torn de rèplica, Illa ha negat que el Govern menteixi i ha assegurat que es regeixen per l'interès general i que han complert l'acord de tombar els beneficis fiscals del Hard Rock.

"Respecti les opinions diferents i miri quin ressò tenen les seves. Tant al Camp de Tarragona, en forma dels suports que han obtingut, com en el conjunt de Catalunya. Potser això la faci reflexionar" ha afegit Illa, en relació amb els últims resultats electorals dels cupaires.