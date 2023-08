Albiach (comuns) demana el cessament de Rubiales: "El seu masclisme no quedarà impune"

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat el cessament del president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, després que s'hagi negat a dimitir després d'haver besat sense permís a la jugadora Jenni Hermoso a l'entrega de trofeus del Mundial femení.

"Si Rubiales no dimiteix, se l'haurà de cessar. El seu masclisme no quedarà impune. Avui i sempre, des del feminisme continuarem construint un país millor", ha defensat en un tuit aquest divendres recollit per Europa Press.

La dirigent dels comuns també ha assegurat que Espanya ha sentit "vergonya" veient les declaracions de Rubiales davant l'Assemblea de la RFEF, on ha assegurat que està patint un 'assassinat social' i ha defensat que va haver-hi consentiment en el petó a la jugadora.