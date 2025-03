Albiach (Comuns) demana canviar els equips d'Adif "si no són capaços de solucionar les incidències"

Creu que Sánchez encara no té clar quina proposta traslladarà als grups sobre l'augment de la despesa militar

La presidenta del grup dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat a Adif que "si no són capaços de solucionar les incidències" dels darrers dies a la xarxa ferroviària catalana canviïn els equips al capdavant de l'empresa pública.

"Adif ha de donar explicacions, i si els equips d'Adif no són capaços de solucionar les incidències, i sobretot que a partir d'ara no es produeixin amb tanta freqüència i amb aquest caos que genera i aquest impacte tan fort, s'haurien de renovar els equips, i crec que estic sent clara", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Preguntada per si considera que hi hauria d'haver dimissions al capdavant d'Adif, ha opinat: "Si tot això no es produeix, evidentment, crec que hi ha d'haver una assumpció de responsabilitats i un canvi d'equip amb persones que siguin capaces d'oferir-nos certa tranquil·litat a la xarxa ferroviària".

Albiach ha afirmat que aquesta setmana s'ha arribat a una situació límit, que "a més d'intolerable, insostenible", també ha considerat necessari que el ministre de Transports, Óscar Puente, doni explicacions.

"Hi pot haver una incidència de tant en tant, perquè és normal, és una xarxa que cal anar renovant, però crec que també és important no només la transparència, els recursos i la planificació, sinó també que quan es facin obres se sigui molt prudent", ha afegit.

DESPESA MILITAR

Sobre la proposta del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'augmentar la despesa militar, ha dit que opta per millorar la coordinació entre exèrcits europeus, en comptes d'augmentar-ne la dotació: "Estem assistint a una espiral bel·licista i tenim els màxims representants de la UE dient que hem de ficar deute per poder-nos armar fins a les dents, com si ja no tinguéssim prou armament".

Preguntada pel sentit del seu vot en aquesta proposta, ha dit que encara no la coneixen, perquè, segons creu, Sánchez "encara està pensant què traslladarà als grups" en la ronda de reunions que celebrarà dijous.