Albiach (comuns) demana a Aragonès que si el Hard Rock no és el seu model "ho demostri i ho digui"

Retreu a ERC que "el PSC li està marcant l'agenda"

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha instat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a que si el complex turístic Hard Rock, que els comuns demanen descartar per aprovar els pressupostos del 2024, no entra en el model del Govern "ho demostri i ho digui".

Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press després que Aragonès ha reiterat en una de la 2 i Ràdio 4 que el Hard Rock no és el model que defensa el seu govern per a Catalunya: "No és un projecte que em provoqui entusiasme. El meu model és un altre".

"No sé si és pitjor que no posi límits al PSC actual o que digui que és ostatge d'una decisió que van prendre fa deu anys Convergència, el PP i el PSC", ha assenyalat Albiach.

Així mateix, la líder dels comuns ha dit que no s'aixecarà de la taula de negociació dels comptes, en les seves paraules, ja que segons ella Catalunya té "un problema amb l'educació, la sanitat i l'habitatge", assumptes en els quals no veu que incideixi l'acord entre ERC i el PSC.

"L'acord al qual ha arribat amb el PSC és poc ambiciós, que passa a pedaços i que no va a la veritable arrel dels problemes", ha defensat Albiach, per la qual cosa ha demanat a la Generalitat anar a totes, textualment.

PSC

En preguntar-li pels socialistes catalans, ha sostingut que el PSC ha demostrat que "està més a la dreta que el PSOE", cosa que veu inaudit en haver estat sempre a l'inrevés, textualment.

A més, en defensar que cal cal arribar a acords entre forces polítiques, ha retret a ERC que "ara mateix, el PSC li està marcant l'agenda".