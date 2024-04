Albiach demana a Aragonès explicacions sobre el Hard Rock: "Va mentir"

Avisa que les confiances amb ERC estan "deteriorades" de cara a pactes postelectorals

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha demanat al president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, que expliqui davant la Diputació Permanent del Parlament per què el Govern va renovar el compromís amb el projecte del Hard Rock poc abans de signar un acord de pressupostos amb el PSC: "Va mentir en seu parlamentària", ha acusat Albiach.

Així s'ha pronunciat en unes declaracions aquest dimecres, al costat de la regidora de BComú a Barcelona Janet Sanz, en relació amb l'acord de govern que va aprovar la Generalitat el 27 de febrer, "30 minuts abans" de signar el pacte pressupostari amb els socialistes, i que renova el compromís del Govern amb el projecte i encarrega a l'Institut Català del Sòl (Incasòl) negociar la compravenda dels terrenys amb La Caixa.

"En política, es pot discrepar, es poden confrontar models, però no es pot mentir", ha afirmat Albiach, que ha criticat que ERC digués durant les negociacions dels comptes que el Hard Rock no tenia res a veure amb els pressupostos.

També ha acusat el Govern d'"amagar" l'acord de govern que van aprovar el 27 de febrer, i ha assegurat que aquest acord serveix per donar més garanties que el Hard Rock tiraria endavant.

CONFIANCES DETERIORADES

"Demanarem que Aragonès torni a seu parlamentària i doni totes les explicacions. És important dir la veritat i que doni la cara", ha reclamat Albiach, que ha reconegut que les confiances de cara a futurs pactes postelectorals estan deteriorades, ha dit textualment.

Ha afegit que els Comuns no s'equivocaran d'adversari després de les eleccions del 12 de maig i només pactaran amb forces progressistes, però ha insistit que exigiran que Aragonès "expliqui per què va mentir i en què va mentir, i veure si aquestes confiances es poden refer".

La candidata ha assegurat que l'acord de govern demostra que el que deien els Comuns, que la llicència per fer el Hard Rock estava caducada, "era veritat", i s'ha compromès a anul·lar aquest acord si forma part del pròxim executiu català.

Aragonès va afirmar, en una entrevista, que no es podia revertir arbitràriament el projecte del Hard Rock, i també va assegurar: "No és un projecte que em provoqui entusiasme. El meu model és un altre", i el Govern va argumentar que haurien de pagar indemnitzacions als promotors si aturaven el projecte com demanaven els Comuns.