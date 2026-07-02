Albiach (Comuns) demana als socialistes un pla anticorrupció, tot i que veu "muntatges"

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha exigit als socialistes un pla anticorrupció després dels darrers casos de presumpta corrupció, però ha afegit que es tracta d'"alguns casos, d'altres són muntatges".
Així s'ha pronunciat aquest dijous en el debat final dels pressupostos de la Generalitat, en què ha assegurat que el seu partit també exigirà als socialistes tirar endavant polítiques socials i "netejar per acabar d'una vegada per sempre amb les operacions d'estat contra adversaris polítics".
Albiach també ha interpel·lat Junts i els ha advertit de possibles acostaments amb el PP: "El PP és el partit més corrupte d'Europa, és el partit de les càrregues de l'1 d'octubre, és el partit que ataca la immersió lingüística i la unitat de la llengua, és el que ha fet una tasca ingent perquè el català no sigui oficial a Europa, és el que estava en contra dels indults i de l'amnistia", ha subratllat.
En clau pressupostària, la líder dels Comuns també ha repassat els acords assolits amb l'executiu català, i ha assenyalat que la intenció del seu partit és marcar "com a mínim" les polítiques públiques del Govern en matèria d'habitatge.
Ha recordat que un dels compromisos que han assolit és l'aprovació d'una llei per prohibir les compres especulatives d'habitatge, i ha desitjat que "sigui efectiva abans del mes d'agost".