Albiach (Comuns) defensa uns Pressupostos socials i expansius i demana al Govern "moure fitxa"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Afirma que, de no aprovar-se el finançament, "seria una gran oportunitat perduda"
BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha defensat la necessitat de l'aprovació d'uns Pressupostos per a l'any 2026 que siguin socials i expansius i ha demanat al Govern "moure fitxa".
"Si el Govern ens convoca a la reunió de seguiment, si el Govern posa sancions (en referència a la llei de lloguer), és possible tenir els pressupostos en el calendari que està anunciant el Govern", ha dit en una entrevista concedida aquest dissabte a Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Albiach ha insistit que al febrer de l'any passat es va aprovar el règim sancionador de la llei d'habitatge i ha criticat que l'executiu "ha estat incapaç de posar una sola sanció".
"Jo no sé si al Govern li estan tremolant les cames davant d'aquests poders econòmics que moltes vegades volen manar més, però crec que és important que entenguin, i sobretot que la ciutadania sàpiga, que les polítiques d'habitatge les decideix la Generalitat", ha defensat.
Preguntada per la proposta de prohibir la compra especulativa d'habitatge ha afirmat que "és un tema que ha d'estar enmig de la negociació de pressupostos".
FINANÇAMENT
En referència a l'acord de finançament aconseguit entre ERC i el Govern ha expressat que de no aprovar-se en el Congrés "seria una gran oportunitat perduda i una gran irresponsabilitat per part de les forces que no li donin suport".
"Alguns que defensen el concert econòmic, jo els diria, si sou capaços de reunir les majories suficients en el Congrés, avanci. Però si no, no podem perdre 4.700 milions d'euros", ha dit en al·lusió a Junts.
A més, ha criticat als presidents autonòmics del PP que, diu, "estan fent un gran exercici d'hipocresia" i que rebutgen el nou model per desgastar al Govern, textualment.
POLÍTICA D'HABITATGE DE SÁNCHEZ
Preguntada per la mesura anunciada pel president del Govern, Pedro Sánchez, de bonificar l'IRPF a propietaris d'habitatge que no pugin el lloguer ho ha definit com a "decebedor".
"Jo no sé qui l'assessora, jo no sé si de debò es pensa que és una bona idea, jo no sé si està pressionat per la patronal", ha assenyalat, i ha defensat que la solució, segons ella, no és bonificar.