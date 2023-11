Albiach (comuns) defensa que el pacte PSOE-Sumar és només "un punt de partida"

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta d'En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha defensat aquest divendres en el Consell Nacional del partit que el pacte PSOE-Sumar "no és un punt d'arribada, sinó que és un punt de partida".

Segons una publicació del partit a la xarxa social 'X', ha assegurat que ara comença el treball "per estirar i per eixamplar aquest acord".

Sobre els pactes d'altres partits amb el PSOE, ha dit que no els criticaran: "Al contrari, aquests acords són també els nostres acords, perquè també nosaltres els hem fet possible".

"Algú creu que el traspàs de Rodalies seria possible sense la nostra insistència? O és que algú creu que seria possible que ara mateix el PSOE estigués negociant amb Junts a Brussel·les sense la visita de Yolanda Díaz i Jaume Asens per parlar amb Puigdemont?", ha preguntat.

Ha assegurat que sense el seu treball els acords no serien possibles i ha reivindicat que el seu partit actua amb coherència i d'acord amb els seus ideals.