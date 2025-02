Albiach (Comuns) defensa el Govern central com "un dels últims reductes progressistes" a Europa

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grup dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reivindicat aquest diumenge el Govern central com "un dels últims reductes progressistes que queda a Europa" i ha cridat els demòcrates a defensar-lo.

Així ho ha demanat durant una atenció a la premsa al XIV Congrés Nacional d'Unió de Pagesos a Mollerussa (Lleida), on ha criticat "l'aquelarre feixista" celebrat aquest cap de setmana a Madrid, en al·lusió a la cimera a la capital del grup polític europeu Patriotes.

Albiach ha preguntat on és el PP perquè, segons ella, sempre que els populars han de triar entre Vox o democràcia acaben "comprant l'agenda ultra".

La dirigent dels Comuns ha carregat contra el número 3 d'Aliança Catalana, Jordi Aragonès, per dir que, en paraules d'Albiach, "no li hagués importat participar des d'aquell aquelarre feixista a Madrid".

"Aliança Catalana i Vox són dues cares de la mateixa moneda i l'extrema dreta és extrema dreta parli català o castellà sigui espanyolista o sigui independentista", ha afegit.

UNIÓ DE PAGESOS

A més, Albiach ha apuntat que un dels deures principals que té el Govern és fer complir la Llei de la cadena alimentària: "Cal acabar ja amb aquesta nefasta pràctica de produir pèrdues, que fa que estiguem perdent un dels sectors principals de la nostra economia, el sector primari".

També ha qualificat de "nefast" l'acord aconseguit entre la Unió Europea i els països del Mercosur (l'Argentina, el Brasil, Paraguai, l'Uruguai i Veneçuela) i ha demanat no ratificar-lo perquè, en les seves paraules, és una competència deslleial per al sector primari.

CASA ORSOLA

D'altra banda, Albiach ha incidit en la necessitat de mesures per garantir el dret a l'habitatge i que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "no tombi" la mesura de la reserva del 30% per a noves promocions d'habitatge protegit, després del cas de la Casa Orsola.

Així mateix, ha reiterat que estan parlant amb el Govern de la Generalitat per "convertir l'impost de transmissions patrimonials en un imposat antiespeculació", augmentant-lo del 10% al 20% per a persones que comprin edificis sencers.