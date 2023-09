Albiach (comuns) defensa que Catalunya "necessita un nou començament i és la llei d'amnistia"

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha defensat que "Catalunya necessita un nou començament i és la llei d'amnistia per acabar d'abordar totes les conseqüències judicials de l'1-O".

En una entrevista aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha apostat per sortir de la negociació amb els grups independentistes de cara a la investidura del líder del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, "amb una proposta travada i acordada" d'amnistia.

Albiach ha sostingut que aquesta llei permetria "començar una etapa on la desjudicialització s'hagi culminat", i ha explicat que des de Sumar treballen en una proposta amb un grup d'experts liderat per l'expresident del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens.

Preguntada per si en l'amnistia també hi haurien d'entrar els policies que van actuar durant l'1-O, la líder dels comuns ha respost que "hi han de ser els líders i organitzadors de l'1-O i les persones de base que hi van col·laborar".

"Hi han de ser els policies? Totes aquestes qüestions han de formar part de les negociacions", ha afirmat Albiach, que ha concretat que el grup d'experts de Sumar estudia altres amnisties que hi ha hagut al món i les diferents casuístiques.

També ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, treballar en l'acord de claredat a Catalunya que va proposar en el debat de política general de fa un any.

Albiach considera que hi ha una part de l'acord de claredat que s'ha de treballar a Catalunya, i ha recordat que el grup d'experts nomenat per la Generalitat encara no ha presentat el seu informe: "Ha estat un curs polític trepidant, amb dues convocatòries electorals, però hem de fer la nostra feina, no es pot passar la pilota al Govern central".