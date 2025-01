Albiach (Comuns) critica la posició de Garamendi (CEOE) sobre l'SMI: "És de primer d'explotador"

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grup dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat les declaracions aquest dilluns del president de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre el salari mínim interprofessional (SMI): "És de primer d'explotador".

El president de la patronal ha estat preguntat aquest dilluns en una entrevista de TVE si és digne d'un salari mensual de 1.134 euros, que és la quantia actual de l'SMI, a la qual cosa ha respost: "No et respondré la pregunta, perquè no ve al cas. És el salari que molta gent pot pagar".

"Dir que el debat sobre apujar l'SMI no és seriós i que no ve al cas és de primer d'explotador, Sr. Garamendi", ha dit Albiach en un missatge a X recollit per Europa Press.

Garamendi ha afirmat aquest dilluns que "no entén" que el Govern central estigui separant "per trams o per fascicles" temes que afecten els costos de les empreses, com són la pujada de l'SMI i la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals.

"Tu creus que algú que té un petit establiment en un poble té la capacitat de pagar 2.000 euros al mes en un bar on entren quatre gats?", ha afegit el líder de la patronal.