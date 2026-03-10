Albiach critica que es poden posposar els pressupostos: "Seria del tot insuficient"

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat aquest dimarts la possibilitat que es posposi l'aprovació del projecte de pressupostos del 2026: "Seria del tot insuficient".
"Catalunya no necessita suplements de crèdit ni eleccions. El que necessita Catalunya són pressupostos i, evidentment, els pressupostos són anuals. Tenir pressupostos per cinc mesos, seria del tot insuficient", ha apuntat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Per això, ha instat el Govern i ERC a posar-se d'acord, i als primers també els demana que convoquin els partits, de la mateixa manera que han fet amb sindicats i patronals, per abordar quin escut social s'ha d'impulsar a Catalunya en l'actual context geopolític.