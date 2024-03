Albiach (Comuns) critica l'oferta del Govern de crear un grup de treball de fiscalitat en el joc

Veu en "paper mullat" l'última proposta del Govern a canvi de donar suport als pressupostos

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat que el Govern li oferís dimarts a la tarda crear "un grup de treball per estudiar la fiscalitat en matèria de joc a la resta de països europeus" a canvi del seu suport als pressupostos de la Generalitat 2024, una proposta que ha qualificat de brindis al sol.

En el ple del Parlament aquest dimecres per debatre les esmenes a la totalitat als pressupostos, Albiach ha sostingut que aquesta proposta del Govern estava acordada amb el PSC-Units i era "paper mullat, perquè ni garanteix que canviarà la fiscalitat ni garanteix en quins termes canviaria la fiscalitat".

"Demano respecte a la intel·ligència. Si ja no a la nostra, com a mínim a la del poble de Catalunya", ha reclamat Albiach, que també ha detallat que dimarts a la tarda el Govern va oferir als Comuns estudiar el compliment d'una proposta de resolució aprovada pel Parlament per paralitzar els projectes que gastin més de 100 litres per dia i persona mentre duri la sequera.

La líder dels Comuns ha qualificat d'inaudit que el Govern s'obri a estudiar si aplicar o no una cosa que ha aprovat la cambra catalana, i ha afegit que també els van oferir un decret per establir nous criteris de planificació del joc: "On és la trampa? No afecta el Hard Rock", ha lamentat Albiach, que ha detallat que excloïa casinos i bingos en l'atorgament de noves autoritzacions d'instal·lació.

A més a més, Albiach ha revelat que l'executiu d'Aragonès els va oferir un projecte de llei per modificar el tipus impositiu dels casinos --tot i que sense fixar quin, segons ella--, una proposta que va ser rebutjada pels Comuns perquè sabien que "no prosperaria", perquè el PSC hi votaria en contra.

"NO ENS MANEN DE MADRID"

Ha afirmat que el que més l'ha decebut de les negociacions és que el Govern pensi que els pressupostos de Catalunya es decideixen a Madrid, en al·lusió a les pressions dels republicans en què condicionaven el seu suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE): "Que quedi clar, als Comuns ni ens manen de Madrid ni ens mana La Caixa. No sé si tothom pot dir el mateix".

Albiach ha assegurat que, per ella, estar a l'alçada és "tenir clar que l'aigua ha d'anar a l'agricultura i a la indústria, no a un macrocasino, i és reconèixer que el PSC els ha guanyat i que fa el que vol", i ha afegit que la responsabilitat de pactar amb els socialistes és del Govern i no d'altres forces parlamentàries.