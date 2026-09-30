Albiach (Comuns) critica l'"incompliment" d'Illa en habitatge i demana apujar impostos als fons d'inversió

David Zorrakino - Europa Press
Creu que algunes mesures anunciades no "faciliten la compra a preus de mercat"
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per l'"incompliment dels acords d'investidura" amb la seva formació en qüestions com la unitat antidesnonaments o el règim sancionador, i ha apostat per augmentar els impostos als fons d'inversió que comprin lots de pisos.
És una de les propostes que portaran a votació en el debat de política general, ha explicat Albiach en la seva intervenció aquest dimecres al Parlament: "Perquè això és una pràctica que ens acaba portant a una situació antidemocràtica", ha justificat.
Albiach ha afirmat que Illa es queda a mig fer en habitatge, i tot i que ha dit que el problema són els rendistes i els fons voltor, ha sostingut que també ho és la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i que el president espanyol, Pedro Sánchez, no la destitueixi; que Junts s'oposi al que ha plantejat el Govern central en habitatge; i els incompliments d'Illa.
En aquest capítol, ha esmentat la unitat antidesnonaments que el seu partit va pactar amb l'executiu i que encara no està en marxa: "Fa un any que estem esperant", i també ha criticat les excuses per no frenar la compra especulativa o que hagin posat poques multes per incomplir la llei d'habitatge català malgrat pactar el règim sancionador i els seus inspectors.
"12 sancions en 2 anys. Això sí, 338 denúncies a activistes per manifestar-se pacíficament per aturar desnonaments. Multes a qui defensa el dret a l'habitatge, complaença amb qui comet frau i fa la vida impossible a les inquilines. Té vostè una visió particular de 'qui la fa, la paga'", ha etzibat al president.
Tampoc no han convençut a Albiach algunes de les mesures que va anunciar dimarts Illa en habitatge, perquè no són cap intervenció, ha dit, sinó que simplement "faciliten la compra a preus de mercat", la qual cosa suposa, a parer seu, donar més diners als inversors i inflar la bombolla de preus.
"CONTINUISME DE SEMPRE"
Albiach ha qualificat de continuista la política d'Illa malgrat comptar amb pressupostos; ha aprofitat per demanar a Junts que doni suport al finançament: "Catalunya no pot perdre 4.700 milions", i també ha advertit el president que el pacte per l'educació no pot ser un pacte farsa.
A més a més, ha demanat la destitució del cap d'Informació dels Mossos per justificar les infiltracions en assemblees docents; ha proposat que la Generalitat participi en la governança de Seat; i ha criticat els plans per ampliar l'Aeroport de Barcelona: "Sap qui li dona suport en aquest Parlament? Doncs miri, el PP, Vox i Junts".