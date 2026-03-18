Albiach (Comuns) critica que Junts parli de col·lapse a Catalunya: "Vostès no són ordre"

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat que Junts consideri que hi ha una situació de col·lapse a Catalunya: "En 20 dels 30 últims anys a Catalunya, vostès estaven governant el país, estaven al capdavant del Govern. Per tant, si Catalunya ara pateix una situació de col·lapse, el que sí que tenim clar és que vostès no són ordre".
Ho ha dit en la seva intervenció després de la compareixença d'Illa al Parlament a petició de Junts per la situació de Catalunya, en què ha afirmat que els problemes de Catalunya no són casualitat ni van aparèixer ahir, però estan prenent força actualment per "anys de prioritats equivocades".
Ha criticat els juntaires per prioritzar polítiques com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona en lloc de millorar Rodalies, fomentar el turisme, baixar impostos als rics i a les energètiques, i "posar els fons voltor per davant els veïns", i els ha retret que votessin en contra de l'escut social del Govern central que volia evitar els desnonaments.
"POLÍTIQUES CONTINUISTES" D'ILLA
No obstant això, ha avisat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que el fet que els problemes vinguin de lluny no pot ser cap excusa per continuar amb polítiques continuistes, i ha assenyalat reptes com la desigualtat, Rodalies, la tensió dels serveis públics, la planificació davant el canvi climàtic i les amenaces "dels oportunistes hiperfanàtics que volen seguir l'estela de Trump".
Per això, l'ha instat a prendre mesures per redistribuir la riquesa davant les taxes de pobresa, especialment infantil i juvenil; i en Rodalies ha afirmat que la crisi no ha acabat i ha insistit que és una "mala idea" que habitatge, mobilitat i les polítiques energètiques estiguin en una mateixa conselleria que, segons ella, no és ni operativa ni eficaç.
Sobre els serveis públics, s'ha referit a la vaga de docents i ha reclamat que "escolti i ampliï" l'acord assolit amb els sindicats minoritaris, i ha demanat més recursos per als serveis públics del futur, a més de polítiques d'adaptació i mitigació del canvi climàtic, entre les quals ha sol·licitat que reverteixi el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.