Albiach (Comuns) critica que el Govern "no ha sabut fer valer la seva autoritat" respecte a Rodalies

David Zorrakino - Europa Press
Afirma que l'executiu "té massa por a la conflictivitat social"
BARCELONA , 8 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat que el Govern "no ha sabut fer valer la seva autoritat" respecte a la situació de Rodalies i, segons ella, ha comès errors garrafals de comunicació, textualment.
"No ha tingut ni la primera ni la ultima paraula", ha insistit en una entrevista concedida a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press aquest diumenge.
"La situació de Rodalies no és nova, però ara ha explotat en la seva màxima expressió. Són anys de desinversió, de falta d'execució, de prioritzar l'alta velocitat, de plantejar l'ampliació de l'aeroport, i no de com reforcem el tren que usa la majoria", ha resumit.
Així, ha demanat que "tots els equips de manteniment que hi ha de forma extraordinària es quedin de forma permanent" i que el Pacte Nacional pel Transport Públic sigui integrat per experts, agents socials i econòmics, partits polítics, Govern i les plataformes d'usuaris, i que se celebrin reunions periòdiques.
A més, ha afirmat que cal "aspirar al traspàs total" de la gestió de Rodalies perquè, al seu parer, la separació de Renfe i Adif està fallant i genera més inconvenients que avantatges, textualment.
Sobre la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha dit que "on cal demanar dimissions sí o sí és a l'altre costat de l'Ebre", encara que ha assenyalat que el departament de Paneque és, en les seves paraules, una macroestructura que no és funcional, per la qual cosa demana que habitatge tingui una conselleria pròpia.
PRESSUPOSTOS
Preguntada per l'inici de la negociació de pressupostos ha cridat a accions contundents i ha assegurat que "el Govern té massa por a la conflictivitat social" pel que, diu, està costant que compleixin amb els acords.
També s'ha referit a la proposta dels Comuns per limitar les compres especulatives d'habitatge: "El Govern entén el problema i ens transmet que vol fer alguna cosa. Ja tenim un informe que diu que es pot fer i ara tindrem un altre que esperem que vagi en la mateixa direcció", ha expressat.
En matèria d'habitatge ha dit que el Govern "ha de construir" però, mentrestant, segons ella, s'han de regular els preus i doblar les ajudes al lloguer, a més de rehabilitar habitatges perquè, afirma, hi ha barris a Catalunya que cauen, textualment.
En aquest sentit, sobre la llei de barris, ha explicat que una de les condicions dels Comuns és passar de 20 a 40 barris rehabilitats i ha afegit que el Govern ha d'actuar "d'ofici" en pisos en mal estat per tal d'incorporar-los al parc d'habitatge protegit.