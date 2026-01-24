Albiach (Comuns) critica que el Govern "no pot ser un espectador" en la gestió de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat que el Govern de la Generalitat "no pot ser un espectador" en la gestió de Rodalies, després dels nous talls que s'han produït aquest dissabte en diverses línies, abans de suspendre's el servei a petició de la Generalitat.
En declaracions abans de l'inici de la manifestació de sindicats educatius a Barcelona, Albiach ha dit que el Govern "no pot ser àrbitre entre les històries de Renfe i Adif" i ha afirmat que l'executiu ha de liderar, textualment.
"El que ha de fer és garantir que el dilluns Catalunya surt d'una vegada per totes d'aquest caos i aquesta crisi ferroviària i que la gent es pugui organitzar i, sobretot, que la informació donada sigui certa", ha dit en referència al Govern.
A més, ha demanat "una auditoria del manteniment de les vies i de les infraestructures" organitzada per la Generalitat i que els resultats siguin públics.
MANIFESTACIÓ DE DOCENTS
Sobre les reclamacions dels docents que s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona, convocats pels sindicats USTEC, CCOO, UGT i CGT, ha recolzat les reivindicacions dels convocants i ha defensat "una baixada de ràtios, reduir la burocràcia, democratitzar la gobernança, però també unes condicions laborals, unes condicions salarials que siguin acords".
Així, ha demanat al Departament d'Educació que vegi a la comunitat educativa i els seus professionals com "unes aliades" davant d'una situació que ha qualificat d'insostenible.