Albiach (Comuns) critica que Feijóo "incendiava Catalunya" mentre negociava amb Puigdemont

BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat aquest diumenge que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigui "un mentider i un piròman que durant el dia incendiava Catalunya i a la nit negociava amb Puigdemont una possible amnistia o un indult".

En unes declaracions als periodistes, Albiach ha acusat el PP de "viure fent un exercici d'hipocresia constant", després que aquest dissabte diversos mitjans han publicat que el partit estaria obert a un indult a Puigdemont condicionat al fet que rendeixi comptes davant la Justícia.

Albiach ha apuntat que això pot passar per la necessitat dels 'populars' d'un indult per a les persones que estan sent investigades per l'Operació Catalunya' o per "por" que Junts i Puigdemont revelin el contingut de les converses que van mantenir quan s'estava parlant d'una possible investidura de Feijóo durant el mes d'agost.

PRESSUPOSTOS DEL 2024

En referència a la voluntat del Govern d'aprovar els pressupostos del 2024 aviat, ha assegurat que al ritme que es va ara mateix "no hi haurà pressupostos, com a mínim amb els Comuns".

"Ara mateix encara estem pensant en els incompliments de l'acord de pressupostos del 2023 i encara no sabem quin és el posicionament del Govern de la Generalitat sobre el Hard Rock", ha afegit.