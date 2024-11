Albiach (Comuns) crida el PSC, ERC i la CUP a no pactar amb la dreta, sigui "independentista o no"

López defensa articular el partit i ampliar-ne la base: "Necessitem ser moltes més"

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha cridat PSC, ERC i CUP a no fer polítiques de dretes ni pactar "amb la dreta independentista o no independentista", i ha apostat per obrir una nova etapa en què les forces d'esquerres no facin aliances amb la dreta.

Així s'ha pronunciat aquest dissabte en la IV Assemblea Nacional dels Comuns, que se celebra al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a Barcelona, on ha cridat l'esquerres a actuar amb exigència, fermesa i esperit de col·laboració, "sense vetar ningú, com fan d'altres, lluitant per la gent comuna", ha afegit.

Ha assegurat que Catalunya està en un canvi d'etapa en què hi ha dues opcions: un front conservador i una majoria popular, i ha criticat que hi ha "sectors del PSC que estan en aquest front conservador" i defensen polítiques com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.

"No volem un país on Junts marqui el pas ni les seves polítiques conservadores", ha subratllat Albiach, que ha retret que els de Puigdemont hagin pactat amb el PSOE que decaigui l'impost a les energètiques.

UNITAT DE L'ESQUERRA

També ha sostingut que les esquerres perden quan s'equivoquen d'adversari i pensen més "en les fronteres electorals amb altres forces progressistes", i ha reivindicat la unitat d'aquestes forces com a eina i no com una finalitat en si mateixa, i després ha apostat per consolidar aquest camí també a nivell internacional.

Albiach ha tornat a reclamar la dimissió del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, per la gestió negligent, en la seva opinió, de la dana: "Encara ahir tenia la cara de dir que si no és capaç de liderar la recuperació assumirà les conseqüències no optant a la reelecció", ha criticat.

Ha repassat els aprenentatges que ha tret en el seu últim mandat com a coordinadora dels Comuns, i ha destacat que la principal virtut del seu partit és la capacitat d'anticipació per detectar i marcar l'agenda política, però ha afegit: "Sabem que tenir la raó no equival a obtenir un bon resultat electoral".

La líder dels Comuns ha assenyalat que els està passant "factura ser innovadors" i considera que els manca una base social més àmplia, per la qual cosa aposta per créixer territorialment en aquesta nova etapa.

CANDELA LÓPEZ

Per la seva banda, la coordinadora dels Comuns i vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Candela López, ha repassat l'últim cicle electoral: "Les coses no ens han anat com esperàvem", ha reconegut, i ha apostat per millorar l'organització per rellançar-la.

També ha assenyalat que durant l'última dècada hi ha hagut moltes transformacions que han fet que no s'hagin pogut dedicar esforços a l'articulació de l'organització, i ha subratllat que el partit necessita "més atenció" a l'organització interna.

Ha detallat que actualment compten amb 4.000 activistes --militants-- dels Comuns, 13.000 simpatitzants i a l'Assemblea s'han apuntat més d'1.150 persones: "Però necessitem ser moltes més", ha reclamat.

Ha apostat per desplegar-se territorialment en aquesta nova etapa als municipis catalans en els quals no hi ha organització local dels Comuns, "començant per les capitals de comarca", amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions possibles a les eleccions municipals del 2027.

López ha reconegut que "la distància entre la direcció i la militància ha estat excessiva" en els últims anys, per la qual cosa considera que han de millorar els mecanismes de participació i democràcia interna i que millori la comunicació interna.