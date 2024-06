Albiach (Comuns) crida a no utilitzar "el fantasma de la repetició electoral" i a triar el progressisme

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

La líder de Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha cridat aquest dissabte a no utilitzar "el fantasma de la repetició electoral" per, textualment, marejar la ciutadania, i ha instat a optar per una majoria progressista per configurar el nou Govern.

"Aquí només hi ha dues opcions: una és un Govern progressista i l'altra és la repetició electoral amb la qual està somiant i desitjant Junts", ha avisat Albiach en el Consell Nacional dels Comuns a Barcelona.

Ha assegurat que els Comuns encaren les negociacions per pactar un nou Executiu a Catalunya amb optimisme i amb exigència: "No deixarem caure el fantasma de la repetició electoral; jo crec que ja n'hi ha prou d'històries, ja n'hi ha prou de marejar la ciutadania com estan fent altres partits."

Els Comuns ja han avisat el PSC que seran exigents en els continguts per a un Govern progressista, que "es demostra amb les polítiques que fa i no només amb les sigles", ha dit Albiach.

També ha fixat com a prioritat fer front a la crisi de l'accés a l'habitatge que pateix Catalunya, després d'una dècada en la qual el Govern, segons ella, no l'ha situat al cor de les polítiques públiques.