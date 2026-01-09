Albiach (Comuns) creu que "tothom hi guanya" amb el nou finançament

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que amb el nou model de finançament autonòmic que han acordat el Govern central, el Govern i ERC "tothom hi guanya", i que no es podria entendre que una formació que estima Catalunya, com Junts, s'hi oposi.
Així s'ha manifestat aquest divendres en una roda de premsa al Palau de la Generalitat, després de reunir-se amb el president, Salvador Illa, per abordar el nou model de finançament autonòmic, que augmentaria en uns 4.700 milions anuals els recursos de Catalunya.
"Tothom hi guanya, perquè és un acord que compleix el principi d'ordinalitat, però també el principi de solidaritat", ha dit Albiach, que ha defensat que no va en contra de ningú, sinó que va en favor dels serveis públics, la cohesió territorial i la igualtat d'oportunitats.
Ha defensat que el nou model, que "ha arribat tard, però ha arribat", és necessari per mantenir el sistema del benestar a Catalunya perquè aporta un 12% més de recursos a les arques de la Generalitat cada any, i que així es comença a fer justícia, en les seves paraules.
"A nosaltres ens sembla bé que Catalunya sigui solidària, però el que no pot ser és sortir perjudicada del sistema de redistribució com passava fins ara. Sempre hem defensat la solidaritat entre els territoris, però el que no podia ser era aquesta injustícia fiscal", ha dit.
JUNTS, EL PP I SUMAR
La líder dels Comuns ha instat els diputats de les forces polítiques catalanes al Congrés a posar per davant els interessos de Catalunya als del seu partit, i que donin el vistiplau a la proposta a la cambra baixa: "Ara tenim una oportunitat. Aquesta oportunitat es diu govern de coalició progressista a l'Estat".
Ha dit que és una oportunitat que no es pot deixar passar, i ha afegit: "No entendria que algú que estima Catalunya no donés suport a aquest acord quan arribi la votació al Congrés dels Diputats".
De la mateixa manera, ha assegurat que tothom sap que aquest nou model no perjudicarà cap comunitat autònoma, i que de fet en beneficiarà moltes que ara governen presidents del PP.
"Saben que és un bon acord per al seu territori, els seus serveis públics i els seus ciutadans. Però estan fent un gran exercici d'hipocresia, criticant l'acord només amb l'objectiu de desgastar el Govern central, mentre esperen amb els dits creuats que el bloc d'investidura hi voti a favor", ha sostingut.
Preguntada per si es pot donar per fet el suport de tots els partits que configuren Sumar al nou model, no ha confirmat aquest extrem, però ha reiterat que és un acord "objectivament bo" i que també beneficia, per exemple, la Comunitat Valenciana, Aragó o les Illes Balears.