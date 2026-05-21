Albiach (Comuns) creu que els pressupostos poden ser l'"eina" per a un acord en educació

Pacten amb el Govern 2.500 milions en habitatge i reconvertir l'R-Aeroport el 2030
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha defensat que, lluny de ser un obstacle, el pacte que la seva formació signarà aquest dijous amb el Govern per als pressupostos del 2026 "pot ser una eina" en la negociació de l'executiu amb els sindicats educatius.
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha insistit que els Comuns estan disposats a "reprogramar o recalendaritzar" alguns dels seus acords per tal que el Govern compti amb més marge pressupostari.
"Si estava previst que en un any n'havíem de fer 100, potser en podem fer 50 aquest any i 50 l'any vinent", ha explicat, sense concretar quines partides concretes acordades amb la seva formació es podrien recalendaritzar.
Ha dit no saber quin marge pressupostari requereix el Govern, però s'ha mostrat escèptica en que la qüestió econòmica sigui l'únic obstacle: "No sé fins a quin punt existeix una qüestió econòmica, financera, o fins a quin punt existeix una qüestió de voluntat política".
ACORDS EN HABITATGE
Albiach ha confirmat alguns detalls sobre els acords en habitatge: destinar 2.500 milions a habitatge aquesta legislatura, a més d'aprovar una proposició de llei per mobilitzar més habitatge protegit reconvertint baixos comercials i oficines en habitatges amb protecció permanent.
Ja han acordat amb el Govern crear una Direcció General del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que gestioni les multes contra l'incompliment de la llei d'habitatge, el responsable de la qual també volen pactar amb el Govern: "Volem que sigui una persona de l'àmbit que, per sensibilitat, trajectòria, recorregut, pugui fer aquesta feina".
També han acordat que l'augment de la dotació de la llei de barris que al febrer van acordar per al 2026 (passar dels 200 milions anuals que preveia el Govern a 400 milions), es mantingui per al 2027 i 2028, i que cobreixi un total de 40 barris a l'any.
Sobre l'acord per a la limitació de la compra especulativa, ha dit que treballen per complir amb el calendari d'aprovar-lo abans de l'estiu: "A partir de la setmana vinent, la idea és parlar amb ERC i amb la CUP", i vol que sigui una llei de país i no de partit, per la qual cosa desitja incorporar les seves aportacions.
R-AEROPORT
També ha explicat que, en l'ampliació de l'acord de pressupostos, han acordat amb el Govern reformular el projecte de l'R-Aeroport per al 2030, ja que ells defensen que pugui arribar al Vallès Oriental i al Vallès Occidental (Barcelona).
"Per al 2030, el que sí hem pactat és reconvertir-la com en una prolongació, diguem-ho així, de l'R4. És a dir, que aquesta R-Aeroport acabi sent una línia més de la xarxa de Rodalies", ha dit.