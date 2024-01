Albiach (comuns) creu que Aragonès "ja pensa" en les eleccions després de remodelar el Govern

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha considerat aquest dimecres que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "ja pensa en les pròximes eleccions" després dels canvis en el Govern.

En el ple del Parlament, ha constatat que la remodelació de l'executiu arriba pocs dies després que ERC l'ha avalt com a candidat a falta d'un any perquè acabi la legislatura, una decisió que qualifica de "bastant inaudita".

"A partir d'ara cada decisió que prengui la prendrà com a candidat o president? Pel bé del partit o del país? Els canvis en el Govern li convenen al país o a vostè? S'està muntant el comitè de campanya en el Govern?", ha preguntat.

Després de constatar que els canvis reforcen Presidència i Comunicació, ha qüestionat que no s'enforteixin les figures dels consellers d'Economia, Territori i Cultura si els reptes de la recta final de la legislatura són el traspàs integral de Rodalies, un finançament singular i l'ús social del català.

"Estan en l'enèsim intent del Govern de poder aixecar el cap i que això serveixi com a carta de presentació per a les pròximes eleccions catalanes. Catalunya necessita un govern fort i sòlid, no un que un any abans ja pensi en les pròximes eleccions", ha afegit.