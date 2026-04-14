Albiach (Comuns) considera "una bona notícia" la destitució dels 2 edils del PSC de Ripoll (Girona)

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha valorat aquest dimarts com "una bona notícia" que el PSC hagi destituït els seus 2 edils a Ripoll (Girona), que van posar el càrrec a disposició del partit després d'abstenir-se en la votació del pressupost de l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols.
"Crec que han actuat de manera ràpida i contundent. Aquesta ha de ser la manera de fer que hem de practicar tots els partits polítics. L'extrema dreta no es pot normalitzar", ha dit en una roda de premsa al Parlament.
Ha expressat que li agradaria que en les pròximes eleccions municipals tots els grups polítics "repliquessin" el cordó democràtic que es fa a AC al Parlament i ha instat Junts a seguir aquesta línia.
"Sembla que quan parlem de Vox tothom ho veu clar, però quan parlem d'Aliança Catalana, no tothom ho veu de la mateixa manera", ha dit.