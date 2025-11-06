Albiach (Comuns) condiciona negociar els pressupostos a les sancions per incomplir els topalls al lloguer

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que no negociaran els pressupostos del 2026 amb el Govern fins que no compleixi els acords pendents amb la seva formació i, concretament, posi sancions pels incompliments de la llei d'habitatge i els topalls als preus del lloguer.
"Abans d'asseure's a negociar, han de complir. I complir també vol dir resoldre els expedients i posar sancions a qui incompleix", ha dit aquest dijous en una entrevista a 2 Cat i Ràdio 4, recollida per Europa Press.
Albiach ha sostingut que encara no estan negociant els comptes amb l'executiu, però que si "en algun moment el Govern compleix", es comprometen a negociar-los.
Ha afegit que en aquesta eventual negociació pressupostària, els Comuns reclamaran al Govern la prohibició de les compres especulatives d'habitatge, i que avalin la proposició de llei que el seu grup ha registrat al Parlament en aquest sentit.
"Com que no estan fent la feina, ja ho fem nosaltres, i hem registrat una proposició de llei, que té el seu camí al Parlament. Això no treu que, en la negociació dels pressupostos, nosaltres treballem perquè el Partit Socialista doni suport a la nostra proposta", ha apuntat.
JUNTS I PSOE
Albiach també s'ha referit a la ruptura de relacions entre Junts i el PSOE al Congrés dels Diputats, i ha augurat que "el resultat en les votacions acabarà sent el mateix" que abans de l'anunci de la ruptura, i que Junts pren la decisió per l'auge d'Aliança Catalana.
Segons ella, estan espantats pel que diuen les enquestes, i que després d'intentar demostrar que ells, a diferència d'altres partits, sí que sabien arribar a pactes amb el Govern central que es complien, ara "han decidit generar un relat" per trencar-hi.
Finalment, ha valorat que aquesta situació només beneficia el PP i Vox perquè dona a entendre que hi ha una situació de feblesa per part de la coalició de govern: "Junts en algun moment ens hauria d'explicar què hi guanya Catalunya? Què hi guanyen els catalans i les catalanes enfortint el PP i Vox?", s'ha preguntat.