Albiach (Comuns) es compromet a fer "del dret a l'habitatge el cor del proper Govern"

Critica que l'actual Govern serà "recordat per tot el que va prometre i no va fer"



BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, s'ha compromès aquest dimarts a fer "del dret a l'habitatge el cor del proper Govern de Catalunya" després de les eleccions del 12 de maig.

En una intervenció aquest dimarts al Consell Nacional dels Comuns, ha assegurat que les eleccions catalanes són una oportunitat per tenir un Govern que afronti els reptes "amb receptes noves i no amb receptes del passat".

Ha sostingut que l'actual Executiu català serà "recordat per tot el que va prometre i no va fer" i per la seva ruptura amb Junts, i ha assenyalat que aquesta legislatura ha estat de tràmit i s'ha construït sobre velles inèrcies.

"És el Govern de la decepció", ha subratllat la candidata dels Comuns, que ha acusat al Govern i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, de falta de lideratge, i ha afirmat que ha arribat tard a la gestió de les diferents crisis, entre les que ha citat la sequera, l'educació, la salut i l'habitatge.

"RÈCORD EN DESNONAMENTS"

"Se'ns van prometre 4.500 pisos que no han arribat", ha retret Albiach, que ha recordat que la Generalitat té competències exclusives per construir habitatge públic, i també ha criticat que el Govern no hagi regulat els lloguers de temporada.

Albiach ha assegurat que el Govern ha batut "el rècord de desnonaments de famílies d'habitatges públics", i ha insistit que l'habitatge serà una prioritat pels Comuns.

"La història està cridant a la porta del país, és important que estiguem per obrir. No demanarem en cap moment el vot contra ningú", ha destacat Albiach, que ha avançat que faran una campanya en positiu.