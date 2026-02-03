Albiach (Comuns) començarà a negociar els pressupostos amb el Govern i demana que siguin "ambiciosos"

Augura que, si prosperen, seran els únics que hi haurà aquesta legislatura
BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat aquest dimarts que començaran a negociar els pressupostos del 2026 amb el Govern, després de donar per complerts els acords pendents i que s'hagin posat les primeres sancions per incomplir la llei d'habitatge, i ha reclamat que siguin "ambiciosos".
Ho ha dit en una roda de premsa al Palau de la Generalitat, després de reunir-se els Comuns amb la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i el líder del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, per avaluar el compliment dels acords arran dels suplements de crèdit del 2025, condició prèvia dels Comuns a iniciar aquestes negociacions.
Ha dit que iniciaran les negociacions "conscients del que estan fent", tot i que ha sostingut que el resultat final de la negociació dependrà del compromís i ambició del Govern en àmbits com l'habitatge i en mesures per fer front al cost de la vida.
PRIORITATS DELS COMUNS
Albiach ha explicat que les negociacions començaran la setmana vinent, i que aquest dijous els Comuns reuniran de manera extraordinària la seva executiva per definir els eixos principals de la negociació que passaran, entre altres assumptes, pel reforç de Rodalies, polítiques d'habitatge i reforç dels "serveis públics essencials".
Preguntada per si serà una negociació curta o no, com desitja l'executiu, ha dit que dependrà de "com de fàcil o difícil ho posin en la negociació", i que és una cosa que depèn exclusivament de la Generalitat que és, ha dit, qui té pressa.
ÚNICS PRESSUPOSTOS
La líder dels Comuns ha augurat que aquests pressupostos que començaran a negociar seran els únics que hi haurà en tota la legislatura, per la qual cosa exigiran que siguin "veritablement socials, veritablement ambiciosos, i que donin al transport públic, als serveis públics i a l'habitatge el lloc que els correspon".
"Jo crec que hi ha una alta probabilitat, i això ho podem dir aquí, que només hi haurà uns pressupostos en tota la legislatura, perquè sabem que després hi ha moltíssimes convocatòries electorals", ha afirmat.