Albiach (Comuns) celebra el pas endavant del finançament malgrat l'"estratègia del PP"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrat el pas endavant del model de finançament autonòmic malgrat l'"estratègia del PP de fer-lo fracassar" en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) aquest divendres a Madrid.
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha dit que Catalunya fa un pas endavant per tenir "molts més recursos" per als seus serveis públics, i ha cridat totes les forces catalanistes a estar a l'alçada del moment i a fer-ne possible l'aprovació.
El Govern central ha exposat aquest divendres en el CPFF la proposta de reforma davant el rebuig de les autonomies del PP i de les socialistes Castella-la Manxa i Astúries, amb el suport de Catalunya i les Illes Canàries, i que portarà al Congrés posteriorment, on no té garantit el suport de Junts, necessari perquè tiri endavant.