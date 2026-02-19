Albiach (Comuns) celebra el pacte de pressupostos i demana a Illa complir-lo: "Estarem atents"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, s'ha mostrat satisfeta per l'acord d'aquest dijous amb el Govern per aprovar els pressupostos del 2026 de la Generalitat, tot i que ha advertit que correspondrà a l'executiu complir-lo: "Estarem atents".
En una roda de premsa després de signar-lo amb el president Salvador Illa a la Generalitat, Albiach ha dit que ha estat una negociació amb "molta ambició" del seu partit, i que, si finalment el Govern pacta amb ERC l'aprovació dels comptes, serà responsabilitat seva complir els acords.
Ha afirmat que limitar les compres especulatives d'habitatge ha estat el principal qüestió en la negociació, i que han assolit el seu objectiu: "Amb la nostra proposició de llei, a Catalunya ningú no podrà comprar per especular", ha sostingut, i ha enumerat els acords en altres àmbits, com Rodalies, salut i educació.