David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrat la decisió del Tribunal Suprem d'aplicar l'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, com una "victòria per a Catalunya" que arriba tard.
"Ja era hora. Una victòria que arriba tard després de 9 anys, però imprescindible per fer justícia", ha sostingut en un missatge a X aquest dilluns recollit per Europa Press.
A través d'una interlocutòria, recollida per Europa Press, la sala penal del Suprem ha declarat extingida la responsabilitat penal de Puigdemont, que no va arribar a ser jutjat perquè va sortir del país, i també la dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.