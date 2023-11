Albiach (comuns) celebra l'acord PSOE-Junts davant els que volien "incendiar el país"

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha celebrat aquest dijous l'acord entre el PSOE i Junts per facilitar la investidura de Pedro Sánchez davant els que volien "incendiar el país".

"La política en majúscula, la generositat per aconseguir un govern a favor de Catalunya s'han imposat als qui volien incendiar el país. Això només és l'inici. Ara, a governar per continuar avançant", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Així, ha aplaudit que després de mesos de negociacions sigui possible conformar "un nou govern de coalició progressista".

El mateix ha dit el diputat dels comuns al Parlament David Cid en una altra anotació a X recollida per Europa Press.

"Avui és un bon dia per a Catalunya. Avui és un mal dia per al PP i Vox. Tindrem un govern a favor teu, un govern a favor de Catalunya", ha subratllat.