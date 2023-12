Albiach (comuns) celebra els acords després de la reunió Sánchez-Aragonès: "Avancem en drets"

BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrat els acords assolits aquest dijous en la reunió entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

"Avancem en drets i en el reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press, en al·lusió al pacte per a una nova llei de llengües i el compromís per celebrar una reunió de la taula de diàleg el primer trimestre del 2024.

Albiach ha sostingut que la trobada entre Sánchez i Aragonès demostra que "la millor manera d'avançar és el diàleg", i ha sostingut que hi ha un Govern central a favor d'això.