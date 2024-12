Albiach celebra que amb la modificació de la fiscalitat "es tanqui la porta" al Hard Rock

Critica l'"ocurrència" de Puigdemont amb la qüestió de confiança a Sánchez

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrat que amb l'aprovació del tràmit de les modificacions de la llei sobre la fiscalitat "es tanqui la porta definitivament al Hard Rock", ha dit en una entrevista aquest dijous de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Ho ha afirmat en preguntar-li per la tramitació del pla director urbanístic del projecte per part del Govern, sobre la qual ha respost que la patronal del joc ja ha dit que amb aquesta fiscalitat no hi ha cap inversor que vingui, textualment: "Si no hi ha cap inversor que vulgui venir i els promotors es fan enrere, és que no existeix cap pla urbanístic que hagi de tirar endavant".

Sobre la petició de Junts de portar el canvi de fiscalitat del complex al Consell de Garanties Estatutàties (CGE), que ha qualificat de maniobra, textualment, ha avisat que "en qualsevol cas, Junts pot dilatar aquesta situació, però si no és ara, serà al gener", i ha afegit que és una victòria per a Catalunya.

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA A SÁNCHEZ

Ha criticat la petició del líder de Junts, Carles Puigdemont, que es tramiti una qüestió de confiança al president del Govern central, Pedro Sánchez: "En què beneficia els catalans i les catalanes deixar-se instrumentalitzar pel PP i Vox com està passant amb aquesta ocurrència d'una qüestió de confiança que no té cap recorregut?".

Ha afirmat que no sap si amb aquesta petició Junts busca, a parer seu, notorietat o "està aplanant el camí per fer president Feijóo".

"FALSA POLÈMICA" AMB EL 112

Preguntada per la incorporació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en el telèfon d'emergències 112, ha expressat que "és una falsa polèmica", i ha explicat que quan Puigdemont era president es parlava en la Junta de Seguretat d'aquesta necessària coordinació, textualment, i amb els presidents Torra i Aragonès s'hi va continuar avançant.

A més a més, ha afirmat que, a parer seu, el problema resideix en el fet que els treballadors del 112 de Reus i de la Zona Franca fa un any i un any mig que estan en vaga, que el servei no estigui internalitzat i que no totes les policies locals estiguin incloses.