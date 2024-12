Albiach (Comuns) carrega contra Junts per intentar "dilatar la liquidació" del Hard Rock

BARCELONA 14 des. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha carregat aquest dissabte contra Junts per intentar "dilatar la liquidació" del Hard Rock, després que els juntaires van esmenar les propostes d'ERC i Comuns per revisar el règim fiscal singular del projecte i anunciar que demanarien dictamen al Consell de Garanties.

"Junts intenta guanyar temps, intenta dilatar la liquidació del Hard Rock i intenta posar per davant els interessos dels de sempre, per davant dels interessos de la gent", ha lamentat en la seva intervenció al Consell Nacional dels Comuns celebrat a la seva seu a Barcelona.

Ha apuntat que amb aquesta maniobra "senzillament estan guanyant uns dies" i ha recordat que ja hi ha una majoria i que el projecte quedarà, textualment, liquidat més aviat que tard.

També ha receptat a Junts que "no es torni a equivocar" i que voti a favor aquesta setmana al Congrés dels Diputats de la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) per limitar el lloguer de temporada i habitacions, text que va ser rebutjat el passat 17 de setembre, però que ara inclou modificacions puntuals per atreure el vot favorable de Junts.

"El camí no són anuncis de qüestions de confiança que no tenen cap recorregut, que no van a cap part i l'única cosa que fan és fer-li el joc a la dreta extrema", ha afegit sobre la petició del president de Junts, Carles Puigdemont, que el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança.