Albiach diu que el TJUE dona un "nou revés" al TS i demana aplicar l'amnistia

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dijous que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei orgànica d'amnistia (LOA) és "una bufetada" al Tribunal Suprem (TS) i demana als tribunals aplicar la llei i no fer política.
"El Tribunal Suprem ja no té cap excusa, i per això ho diem ben clar: s'ha acabat l'absentisme judicial del Tribinal Suprem en el compliment, en l'aplicació de la llei d'amnistia", ha subratllat Albiach en una roda de premsa aquest dijous al Parlament.
Malgrat celebrar la resolució del TJUE, ha lamentat que "arriba tard" i després d'anys d'injustícia, i ha recordat que fa dos anys que es va aprovar la LOA al Congrés.
"El TJUE dona un nou revés al Tribunal Suprem i avala la llei d'amnistia que vam impulsar. Els tribunals han d'aplicar la llei, no fer política", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Albiach ha assegurat que "és un bon dia per a la democràcia i per a Catalunya", i ha recordat que els Comuns sempre han defensat resoldre els conflictes polítics a través de la política i no als tribunals.
Ha desitjat que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a més dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig "puguin tornar a casa tan aviat com sigui possible", i que també s'acabin les inhabilitacions i s'apliqui l'amnistia a tots els encausats.