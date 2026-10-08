Albiach (Comuns) assegura que li "encantaria" que Colau lideri el Front Ampli d'esquerres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dijous que li "encantaria" que l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau liderés el Front Ampli d'esquerres i ha apuntat que el que s'ha d'acabar d'encaixar són quins noms van al capdavant de cada llista provincial.
"És més un cor que un solista. Això va del capital polític més rellevant de cadascuna de les organitzacions que formen part d'aquesta galàxia", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Preguntada per si hi haurà una sola papereta que uneixi els diferents partits d'esquerra, inclòs Podem, ha expressat que els Comuns treballaran perquè així sigui: "Som conscients de la responsabilitat històrica que tenim".
MORT DE LA MARICARMEN
Sobre la mort de Maricarmen Abascal, Albiach ha dit que "gràcies" a ella es parla d'habitatge i hi ha un avançament electoral i una vaga general.
"Crec que també hem vist la màxima crueltat del sistema. Una dona de 87 anys que ha tingut més de 4 intents de desnonament previs i que els últims anys de la seva vida han estat una tortura", ha dit.
Ha lamentat que, que malgrat ser a l'hospital durant els seus últims 15 dies de vida des que la van desnonar, ha hagut de "suportar" gent fent-ne caricatures o 'mems' i dient el que qualifica d'autèntiques barbaritats sobre ella.