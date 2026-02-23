Albiach (Comuns) assegura que els fons d'inversió posen "en risc" la propietat privada

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dilluns que els fons d'inversió posen "en risc" la propietat privada i considera una realitat objectiva que aquests fons estan expulsant els veïns.
"Sis de cada deu compres dels últims anys s'han pagat al comptat. Qui ho pot fer? Grans tenidors, especuladors, inversors, fons voltor; però no una família corrent", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Preguntada pels suports que als Comuns els falten per tirar endavant al Parlament la seva proposta sobre la limitació de la compra especulativa d'habitatge, ha assenyalat que vol parlar amb ERC i la CUP: "Em consta la preocupació de la gent d'ERC per l'accés a l'habitatge. Si existeix una preocupació transversal en els votants de qualsevol formació, ara mateix és aquesta".
Ha explicat que els principals reptes de Catalunya aquesta legislatura són l'habitatge, Rodalies i les energies renovables i ha subratllat que aquestes tres matèries no poden recaure sobre la mateixa persona, en referència a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, perquè és un "macrodepartament inabastable".
Preguntada per si la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha de continuar al capdavant de Sumar, ha precisat que "no es pot prescindir de ningú" però que l'espai de l'esquerra no l'organitza una persona, sinó les forces de manera col·lectiva i democràtica.