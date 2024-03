Albiach (Comuns) arriba al Palau de la Generalitat per reunir-se amb Aragonès pels pressupostos

BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha arribat al Palau de la Generalitat per reunir-se amb el president de l'executiu català, Pere Aragonès, per negociar sobre els pressupostos de la Generalitat 2024.

Albiach ha arribat a les 16.30 hores i ha entrat per la porta principal del Palau per abordar els comptes catalans amb Aragonès, amb el complex turístic de Hard Rock com el principal desacord entre el Govern i els Comuns.

Membres dels equips negociadors del Govern i els Comuns ja s'han reunit aquest dimarts al matí, i ho tornen a fer des de les 15 hores, trobades a les quals ara s'afegeix la reunió entre Aragonès i Albiach.

L'objectiu és desencallar la negociació del projecte de pressupostos 2024, a menys de 24 hores que el Parlament celebri el ple de votació de les esmenes a la totalitat als comptes, que han presentat els d'Albiach, Junts, CUP, Vox, Cs i PP.

Les converses continuen estancades perquè els Comuns mantenen la línia vermella d'exigir que el Govern descarti el pla director urbanístic (PDU) del projecte de Hard Rock, mentre que els de Pere Aragonès asseguren que no ho poden fer perquè es tracta d'un tràmit tècnic.