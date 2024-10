Albiach (Comuns) aplaudeix que el Sindicat d'Inquilines rebutgi reunir-se amb Sánchez i la patronal

Assegura que la reforma de la fiscalitat del joc s'inclourà en la llei d'acompanyament dels pressupostos

BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha aplaudit que el Sindicat d'Inquilines hagi rebutjat reunir-se aquest dimarts a La Moncloa amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, perquè a la trobada també hi anava la patronal immobiliària.

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Albiach ha tornat a acusar la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, de situar-se "fora de l'acord del govern de coalició" amb les seves polítiques d'habitatge, i ha assegurat que si no canvia ha de ser destituïda.

Albiach ha assenyalat que la negociació dels pressupostos catalans del 2025 també se centrarà en les polítiques d'accés a l'habitatge, i ha detallat que demanaran al PSC que s'apliqui el règim sancionador de la llei d'habitatge, que es contractin "150 inspectors" i que s'apugi la taxa turística i es dediquin aquests recursos a polítiques d'habitatge.

La dirigent dels Comuns ha assenyalat que la llei d'acompanyament dels pressupostos inclourà una reforma de la fiscalitat del joc, que "tanca la porta" al projecte del Hard Rock.

"No ho vam aconseguir per via indirecta a través d'ERC, i ara ho hem aconseguit amb el PSC", ha destacat Albiach, ja que aquest és un dels punts que recull l'acord d'investidura entre els Comuns i els socialistes.

"VIDES MÉS SOSTENIBLES"

Sobre la decisió de no tornar-se a presentar com a coordinadora del partit però sí de mantenir-se com a líder dels Comuns al Parlament, ha explicat que respon a la voluntat de tenir "vides més sostenibles" i que no hi hagi una sola persona que tingui càrrecs institucionals i orgànics.

Preguntada per si serà la candidata dels Comuns a la presidència de la Generalitat, Albiach ha respost que encara queden quatre anys per a unes eleccions i considera que la legislatura serà llarga: "Tinc la sensació que serà un Govern al qual li faltarà èpica, però que si compleix amb els acords d'investidura jo crec que pot fer una bona feina".