Albiach (Comuns) anuncia un acord amb el Govern per atorgar 100.000 beques menjador

Afirma que els pressupostos continuen "encallats" en les compres especulatives d'habitatge
BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat que el seu partit ha arribat a un acord amb el Govern en la negociació dels pressupostos per atorgar 100.000 beques menjador, tot i que afirma que continuen "encallats" quant a la prohibició de les compres especulatives d'habitatge.
En una roda de premsa al Parlament aquest dimarts ha anunciat avenços en la negociació amb el Govern en matèria d'educació per incrementar en 100.000 les noves beques menjador per als dos cursos vinents amb la qual cosa, diu, s'arriba al 30% dels alumnes que estan en risc de pobresa, amb un pressupost destinat de 100 milions d'euros.
A més, també ha anunciat acords per "incrementar la plantilla estructural dels centres de màxima complexitat a secundària", un pla de xoc per millorar la comprensió lectora per valor de 27 milions d'euros en un àmbit en el qual, diu, Catalunya està 15 punts per sota de la mitjana europea, i també han acordat l'equiparació de l'exempció de les taxes universitàries i educatives entre famílies nombroses i monoparentals.
Respecte a les compres especulatives d'habitatge ha dit que el Govern la manté "bloquejada" i ha sostingut que és una condició irrenunciable, textualment, per aprovar els comptes i que a més, a parer seu, és constitucional, després dels informes presentats per la Generalitat dissabte passat que avalen la mesura.
BAIXES MÈDIQUES
També s'ha referit a la indicació del Govern per condicionar part del pressupost dels equips d'atenció primària al fet que no prescriguin un excés de dies de baixa laboral, sobre la qual cosa ha demanat al Govern que rectifiqui i ho ha situat com una "condició imprescindible" per als pressupostos.
"Hem tingut un avenç important en educació, però és que els altres dos temes que per a nosaltres són irrenunciables, de moment aquí no s'ha mogut el Govern de la Generalitat", ha sentenciat.