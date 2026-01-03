Albiach (Comuns) alerta que la captura de Maduro és un avís de Trump: "Ningú està segur"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha alertat que la captura del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, anunciada aquest dissabte pel president dels EUA, Donald Trump, és un avís del líder nord-americà: "Ningú està segur", ha sostingut.
"Trump ve a dir: jo soc l'amo del món. Pose i trec presidents a la meva voluntat. Si no fas el que vull, pots ser el següent. Ningú està segur. Depèn de com obedient i funcional li ets", ha sostingut en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Trump ha anunciat aquest dissabte que l'Exèrcit dels EUA ha capturat Maduro i la seva esposa, la primera dama Cilia Flores, durant una operació militar executada aquesta matinada acompanyada d'una sèrie de bombardejos contra la capital del país, Caracas, i els estats d'Aragua i La Guaira.