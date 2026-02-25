Albiach (Comuns) agraeix a Yolanda Díaz els "avenços en drets" per a la classe treballadora

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha agraït a la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, els "avenços en drets" assolits per a la classe treballadora.
"Yolanda, moltes gràcies, de tot cor, per tots els avenços en drets que has aconseguit i aconseguiràs per a la classe treballadora d'aquest país. Companya, seguim!", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Tot això, després que aquest dimecres Díaz hagi anunciat que no repetirà com a candidata en les pròximes eleccions generals, després d'haver estat la líder de Sumar en les del 2023.