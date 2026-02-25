Publicat 25/02/2026 13:10

Albiach (Comuns) agraeix a Yolanda Díaz els "avenços en drets" per a la classe treballadora

Archivo - La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz
Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha agraït a la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, els "avenços en drets" assolits per a la classe treballadora.

"Yolanda, moltes gràcies, de tot cor, per tots els avenços en drets que has aconseguit i aconseguiràs per a la classe treballadora d'aquest país. Companya, seguim!", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press.

Tot això, després que aquest dimecres Díaz hagi anunciat que no repetirà com a candidata en les pròximes eleccions generals, després d'haver estat la líder de Sumar en les del 2023.

