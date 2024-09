Albiach afirma que jutjaran el Govern "pels seus fets" i el compliment de l'acord

Els "tindran davant" contra l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha posat en valor el seu acord d'investidura amb el PSC i ha instat a complir-lo al president de la Generalitat, Salvador Illa: "Els Comuns jutjarem aquest govern pels seus fets, pel compliment de l'acord".

Ho ha dit aquest dijous en el ple del Parlament per la compareixença d'Illa per explicar l'estructura i composició del seu govern, al qual Albiach espera que li vagi bé: "Les necessitats són moltes, els problemes venen de lluny i els catalans necessitem un govern que funcioni".

Ha afirmat que els Comuns es prenen aquest acord "amb totes les precaucions" i activaran mecanismes de control per garantir-ne el compliment, i ha assegurat que faran una oposició contundent dins i fora de les institucions.

També ha dit que alguns nomenaments del Govern els generen dubtes, com el del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, perquè ve de Junts i creu que "serà més conseller de Foment que dels treballadors", i el de Ramon Espadaler al capdavant de Justícia, per venir d'UDC i qui acusa d'antiabortista.

Sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, ha insistit que no hi va haver acord amb el PSC i que els "tindran davant", perquè els Comuns defensen que no es pot ampliar la tercera pista i que no se n'ha d'augmentar la capacitat per portar més turistes a Catalunya.

MIGRANTS

Sobre l'arribada de 200 migrants a Tossa de Mar (Girona) provinents de les Illes Canàries, ha insistit que migrar "és un dret humà" i ha instat Illa a garantir que tothom pugui tenir oportunitats, independentment del seu origen.

En aquest sentit, ha destacat que "els problemes que tenen els catalans no tenen res a veure amb la immigració dels caiucs i les pasteres, sinó que la causen els especuladors, els evasors fiscals i els fons voltor".

Sobre les declaracions de l'alcalde de Tossa, Martí Pujals, que veu desproporcionada la quantitat de 200 migrants, Albiach ha replicat que al mateix municipi hi ha 20.000 places d'allotjament turístic, la qual cosa "demostra que no va de xifres sinó de discriminació".