Albiach (comuns) afirma que el Govern no pagaria "cap indemnització" per aturar el Hard Rock

Acusa la Generalitat d'"amagar-se darrere de certes excuses que són falses"

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que el Govern "no hauria de pagar cap indemnització" per aturar el projecte del Hard Rock, després que el viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, ha advertit que tirar enrere aquest projecte comportaria que la Generalitat pagués compensacions a les empreses privades implicades.

"El Govern se n'ha hagut de desdir. Primer van dir que havien de pagar indemnitzacions, quan és fals. No haurien de pagar cap indemnització", ha criticat Albiach en una entrevista aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press, i s'ha reafirmat a exigir al Govern que aturi el Hard Rock com a línia vermella per donar suport als pressupostos de la Generalitat del 2024.

Ha acusat l'executiu català d'"amagar-se darrere de certes excuses que són falses", i ha sostingut que la paralització de la modificació del pla director urbanístic (PDU) del Hard Rock no és una decisió tècnica sinó que és política.

"No hi ha res més polític que l'urbanisme", ha argumentat la líder dels comuns, que ha acusat el Govern de no liderar i de dir que el seu model no és el del Hard Rock, mentre que es nega a aturar el projecte.

"COMPRANT L'AGENDA" DEL PSC

Albiach considera que l'executiu de Pere Aragonès "està comprant l'agenda, està comprant totes les exigències, del PSC", que considera que està alineada amb els interessos de la patronal Foment del Treball.

Sobre si tem que el Govern opti per buscar una abstenció de Junts per aprovar els comptes, ha respost que els de Carles Puigdemont van posar com a requisit que s'elimini l'impost de successions, "que aporta a les arques de la Generalitat 1.200 milions d'euros".

"Si el president Aragonès està disposat a eliminar un impost com és el de successions, que és dels més redistributius que hi ha, i a perdre 1.200 milions d'euros per fer polítiques socials i econòmiques, crec que ell ho haurà d'explicar", ha assenyalat.