Albiach (Comuns) afirma que el Govern d'Illa està sobrepassat i és "incapaç de tancar conflictes"

Veu un "problema d'orientació política" i apunta a qüestions com a habitatge o els Mossos en escoles
BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat aquest dissabte que el Govern del president Salvador Illa "està sobrepassat i és un Govern que està sent incapaç de tancar conflictes"
"Cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i ho hem de fer rectificar", ha assegurat en una intervenció en el Consell Nacional de Catalunya en Comú junt amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
"És sobretot un problema d'orientació política, i tenim uns quants 'hits' que ho demostren", i ha apuntat qüestions com les baixes laborals, la voluntat d'infiltrar agents de Mossos d'Esquadra en centres educatius o les polítiques d'habitatge.
Respecte a Mossos, ha incidit en la infiltració de dos agents en una assemblea de sindicats educatius que la Conselleria d'Interior ha admès i pel qual els Comuns, junt amb ERC i la CUP, han demanat la destitució immediata del director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
"Aquesta mesura traspassa totes les línies vermelles. Crec que és necessari recordar-li al Govern, per si se li ha oblidat, que el dret a sindicar-se i el dret a reunió són drets fonamentals", ha criticat Albiach.
HABITATGE I GRATUÏTAT DE RODALIES
Albiach també ha assegurat que el Govern "arrossega els peus" amb la qüestió de l'habitatge i que, si no fora pels Comuns i per la pressió de la societat civil organitzada no estaria movent un dit.
"Hem fet modificacions legislatives que, si s'estiguessin desplegant i s'estiguessin aplicant amb tots els recursos, estaríem tenint ja un impacte fort i clar en la regulació del preu del lloguer", ha lamentat.
També s'ha referit a Rodalies, que aquest mateix dissabte torna a ser de pagament després d'uns mesos de gratuïtat per la crisi en el servei ferroviari, i ha subratllat que ha de seguir sent gratuït mentre no hi hagi "un servei digne".
I ha conclòs que, "amb la mateixa contundència" que tendeixen la mà al Govern per aconseguir acords, també seguiran demanant explicacions, rectificacions i assumpció de responsabilitats quan l'Executiu s'equivoqui i es desviï, ha dit, de les prioritats.