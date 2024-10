Albiach (Comuns) afirma que els Pressupostos del Govern seran una "prova de cotó" per a Illa

Demana més recursos en polítiques d'habitatge i abordar la "massificació turística"

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dissabte que els propers Pressupostos de la Generalitat seran una "prova de cotó" per saber el tarannà del president de la Generalitat, Salvador Illa, i veure, textualment, si el seu Govern va en bona direcció.

"Ara sabrem si aquest Govern va en bona direcció, sabrem també si la intenció d'aquest Govern és complir amb l'acord d'investidura progressista", ha expressat Albiach en el Consell Nacional del partit celebrat a Barcelona.

Albiach ha remarcat que les negociacions per conformar els Pressupostos del Govern ja estan en marxa, i ha opinat que els propers comptes són els més importants de la legislatura perquè, en ser els primers, són els que possibilitaran que al final del mandat s'hagin desplegat els acords d'investidura.

"Hi ha temes que si no es comencen a abordar des de ja, no arribarem a culminar al final d'aquesta legislatura i complir amb el full de ruta que ens marquem", ha destacat.

En les seves paraules, els Comuns seran molt exigents per calendaritzar totes les polítiques que estan pactades, acordades i signades, perquè "les mesures transformadores" es comencin a executar als Pressupostos de 2025.

HABITATGE I MESURES PER AL TURISME

Albiach ha apuntat que una de les prioritats als propers Pressupostos ha de ser l'àmbit de l'habitatge perquè, segons ella, és el principal factor determinant de la pobresa i la desigualtat a Catalunya.

Ha posat com a objectiu construir 50.000 habitatges per al parc públic de lloguer assequible i rehabilitar-ne 150.000 més, així com desplegar el règim sancionador de la Llei d'Habitatge per regular els preus dels lloguers i posar límits a pisos turístics i lloguers de temporada.

També ha demanat fer un estudi per "avaluar la capacitat de càrrega" que té Catalunya per, textualment, suportar la massificació turística, i aplicar altres mesures com l'augment de la taxa turística per destinar-ho a polítiques d'habitatge.