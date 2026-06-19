Albiach (Comuns) afirma que la decisió del TEDH sobre el català en l'educació "no canvia res"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'inadmetre a tràmit la demanda d'Òmnium i les famílies d'una escola de Canet de Mar (Barcelona), a favor del sistema d'immersió lingüística i contra el 25% de classes en castellà, "no canvia res".
En un missatge a X aquest divendres recollit per Europa Press, ha defensat que la decisió sobre el cas de Canet no canvia res perquè la política lingüística de Catalunya "no la poden marcar els tribunals".
En aquesta línia, ha definit l'escola pública com "una eina de cohesió social" i ha sostingut que defensar el català a l'escola és defensar el català i la igualtat d'oportunitats.